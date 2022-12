Liverpool : Jürgen Klopp dévoile les coulisses de l’arrivée de Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Un premier gros coup pour Liverpool sur ce mercato hivernal. En attirant l’un des meilleurs joueurs du Mondial 2022, en la personne de Cody Gakpo (23 and), les Reds ajoutent ainsi un nouveau joueur de talent sur leur ligne d’attaque. Si les observateurs se demandent d’ailleurs où jouera le Néerlandais, au regard de la concurrence, Jürgen Klopp, présent en conférence de presse, s’est lui montré satisfait quant aux conditions d’arrivée de l’ailier gauche du PSV.

«Nous discutons de ces choses dans la salle du conseil d’administration et non dans la salle de presse. Faire venir Cody (Gakpo) comme nous l’avons fait (sans que l’information ne fuite dans la presse, ndlr) est un très bon signe. Un bon nombre de personnes le savaient et rien n’est sorti, ce qui est très, très bien», a ainsi lancé le technicien allemand avant de préciser : «nous n’avons pas eu besoin de Virgil pour le convaincre mais il aime s’impliquer dans ces choses-là !» Pour ce qui est du positionnement du jeune crack hollandais ? Là-aussi, le message est clair : «le poste où il a joué le plus souvent est à gauche, c’est clair. Mais il peut jouer aux quatre postes à l’avant si vous jouez un 4-2-3-1 et il est encore très jeune».

