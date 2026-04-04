L1 : Usain Bolt donnera le coup d’envoi fictif de Monaco-OM

Usain Bolt continue de faire parler de lui, et ce, même après avoir arrêté sa carrière de sprinteur. En effet, ce dimanche soir, le Jamaïcain le plus rapide de l’histoire donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre entre Monaco et Marseille au stade Louis-II (20h45). Avec huit médailles d’or olympiques et des records du monde sur 100 m et 200 m, rare sont les personnes qui ont oublié les performances du sportif.

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Par ailleurs, il connaît et apprécie la Principauté, puisque c’est là-bas qu’il a souvent participé au meeting "Herculis", y compris pour son dernier 100 m international. Pour rappel, il avait quitté le monde de l’athlétisme en 2017, après sa troisième place sur le 100 m aux Mondiaux de Londres. Et à 39 ans, celui-ci compte bien faire le bonheur des fans sudistes, afin de clôturer cette 28e journée de Ligue 1 qui ressemble à un sprint final alléchant.