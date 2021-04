OL : Léo Dubois croit toujours au titre de champion

L'OL est 4e de Ligue 1 et doit s'imposer face au LOSC ce soir (à suivre en live commenté sur notre site) s'il veut croire en ses chances de titre. Il n'y aura pas d'autre alternative, surtout que les Gones se déplaceront à Monaco dans une semaine. «Il faut le prendre comme un avantage et prendre conscience de nos qualités», assure Léo Dubois à Téléfoot ce dimanche. Les Lyonnais joueront en quelque sorte les arbitres de cette fin de championnat, eux qui n'ont que 5 points de retard sur le leader, le PSG, vainqueur hier à Metz.

La suite après cette publicité

«On peut leur passer devant en gagnant et ne pas se mettre une pression négative. Oui, c'est un championnat historique mais il ne faut pas qu’on soit le 4e. On a cet objectif de retrouver la Ligue des Champions l’année prochaine et rêver pus haut. Paris c’est une équipe programmée pour le titre. Ils ne peuvent pas se cacher. On est ambitieux et il y a des équipes très bonnes pour ce sprint final», reconnaît le latéral droit dont la fin de saison excitante est un sujet dans le vestiaire. «On en parle entre joueurs, c’est humain. On bosse pour chercher des trophées. Il faut montrer des qualités pour être champion.»