Macron présente les trois maillots de l'OGC Nice pour la saison 2022-2023

L'OGC Nice et son équipementier Macron ont dévoilé ce vendredi les nouveaux maillots que vont porter les Aiglons de Lucien Favre au fil de l'exercice 2022-2023.

Trois pour le prix d'un. Là où la majorité des équipes a l'habitude de dévoiler au compte-gouttes ses nouveaux maillots, commençant logiquement par le domicile avant de laisser durer un peu le suspense, l'OGC Nice et Macron ont, comme l'été dernier, dévoilé ce vendredi les trois nouveaux maillots qu'arboreront les joueurs de Lucien Favre lors de la saison 2022-2023.

Nouvelle saison, nouvelles tenues 🔴⚫️🔥



Pour cette saison, qui marque un nouveau départ, l’OGC Nice a tenu à faire sortir ses maillots du vestiaire de l’équipe professionnelle, pour rendre hommage à tous ceux qui composent son univers.#OGCNice x @MacronSports pic.twitter.com/y6kLDTrIE5 — OGC Nice (@ogcnice) July 1, 2022

Par le biais du communiqué niçois publié pour l'occasion, les pensionnaires de l'Allianz Riviera expliquent vouloir rendre hommage à tous ceux qui composent leur univers. « C’est pourquoi, aux côtés des patrons du groupe, Dante, Todibo et Delort, d’autres profils nourrissent notre clip de présentation, afin de dessiner un reflet collectif du monde d’après. » On retrouve notamment Didier Digard, figure emblématique des Azuréens et actuel coach de la réserve, mais aussi par exemple le champion olympique de poursuite et vainqueur du Tour de France Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

Un léger dégradé pour le home

Concernant le maillot domicile, la marque italienne, présente aux côtés des Aiglons depuis 2016-2017 et ce jusqu'en 2024, a allié classique et modernité. Les traditionnelles couleurs rouge et noir sont en effet bien présentes sur le devant, avec les inamovibles rayures verticales. Toutefois, au niveau de l'écusson niçois, toujours placé au même endroit, on distingue une sorte de dégradé fondant vers le noir au niveau de l'épaule gauche.

Un dégradé que l'on observe également sur la partie inférieure droite du maillot. Cette couleur noire, on la retrouve aussi au niveau des deux manches, parées de liserés blanc et rouge. Le logo de Macron est blanc, tout comme le sponsor maillot principal, INEOS, actionnaire majoritaire de l'OGCN. Ce maillot home s'accompagne d'un short noir et de chaussettes noires.

Un look épuré pour le away

Contrairement au maillot extérieur précédent, cette nouvelle création away se veut blanche et est accompagnée des couleurs historiques du club azuréen, le noir et le rouge. Sur fond blanc, deux bandes verticales noires encadrent une seule rouge, traversant le maillot de haut en bas. Elles sont toutefois coupées par le sponsor maillot principal, INEOS.

Le logo de Macron est représenté en noir. Ce kit extérieur possède un style relativement épuré. À noter qu'un short blanc et des chaussettes de la même couleur viennent compléter cette tunique de l'OGC Nice.

Une création plus fantaisiste pour le third

Si les deux premiers éléments susmentionnés se veulent plutôt classiques, sans grande prise de risque, difficile d'en dire autant pour le maillot third 2022-2023. Macron a fait le choix de mêler du violet à de l'orange.

La partie violette, plus large et partant de la gauche, domine cette tenue. La couleur orange prenant le relais après qu'un fondu sous forme de zigzag sépare les deux parties. L'inscription INEOS reste blanche, comme le logo de l'équipementier italien et l'écusson niçois. Enfin, le short et les chaussettes sont aussi de couleur violette, comme pour mieux assumer ce côté fantaisiste et original jusqu'au bout.