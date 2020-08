Le Stade Rennais présente son maillot extérieur pour 2020/2021

Après avoir déjà dévoilé son maillot domicile, le Stade Rennais présente désormais son nouveau maillot extérieur conçu par Puma. La première particularité de ce maillot, c'est que cent designs différents de la version replica seront proposés aux supporters rennais afin de rendre hommage à leur singularité.

Ce nouveau maillot extérieur du Stade Rennais met en avant les célèbres couleurs du drapeau de la Bretagne : le noir et le blanc. On retrouve donc un maillot blanc orné de motifs noirs comme le col et le bord des manches.

Pour révéler le maillot, un dispositif digital a été mis en place. Une première vidéo s’adressant aux supporters du club présente le concept des cent designs différents et met en avant le côté unique et collector de cette nouvelle tenue replica.

Au niveau des technologies, les maillots authentiques que porteront Eduardo Camavinga et ses coéquipiers sont dotés d'une coupe Slim fit, avec une utilisation de la technologie Shincool, qui permet d’ajuster efficacement la température corporelle et l'humidité (jusqu’à -2,2°C). Sur l’arrière, on retrouve un mesh qui optimise le confort, la respirabilité et l’évacuation de la transpiration. Concernant les maillots replica, Puma a choisi la technologie dryCELL qui régule la température du corps. On y trouve également des inserts latéraux en mesh pour l’évacuation de la transpiration.

Le nouveau maillot extérieur du Stade Rennais 2020-21 est déjà disponible chez notre partenaire Foot.Fr