À l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Rome au Parc des Princes. Auteurs d’un sans-faute depuis le début de la campagne européenne avec 12 points sur 12 possibles, les hommes de Luis Enrique auront à cœur d’enchaîner une cinquième victoire consécutive dans la compétition. Face à une formation romaine qui occupe la 23e place du classement, les Parisiens tenteront de poursuivre leur parcours parfait. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce mercredi à 21 heures.

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Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, Bar ; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Nuno Mendes, Boly, Pacho ; Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, João Neves ; Ferran Torres, Dembélé, Akliouche, Godts, Ndjantou.