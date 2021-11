OM : Gerson a des touches en Angleterre

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille contre environ 20 M€, Gerson peine à confirmer les espoirs placés en lui. Le Brésilien enchaîne les prestations décevantes depuis le début de la saison. En 748 minutes disputées, le bilan de l'ancien joueur de Flamengo est d'un but et deux passes décisives. De quoi déjà envisager un départ ? L'Équipe indique que les supporters de Flamengo lui font les yeux doux pour un retour et deux clubs anglais seraient également intéressés.

Quand bien même, Gerson ne compte pas quitter l'OM si tôt. « Il va se battre », a déclaré Marcao, son père. « Il n'est pas du genre à baisser les bras. Le club a confiance en lui. Physiquement il est bien, il a juste besoin de parfaire ses automatismes. Il n'accuse personne. Il va se battre pour montrer son niveau et gagner l'amour des supporters. C'est comme de la chantilly sur un bol de fraises. C'est indispensable, il en a besoin. »