OL : la masterclass de Dominik Greif a rendu fou Lorient

Une victoire qui fait beaucoup de bien. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est imposé contre Lorient en fermeture de la 29e journée de Ligue 1, signant son premier succès en championnat depuis le 15 février. Un succès qui a été rendu possible grâce à une réaction collective à la mi-temps et aux ajustements tactiques de Paulo Fonseca, dont les changements ont dynamisé le jeu rhodanien à l’image de l’entrée d’Endrick ou Corentin Tolisso, buteur. Toutefois, ce résultat porte également le sceau de Dominik Greif, le gardien lyonnais, dont la performance a été le socle de cette fin de spirale négative. Impérial, le portier slovaque a permis à Lyon d’accrocher un 15e clean sheet cette saison en championnat.

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Dominik Greif a grandement contribué au succès de l’OL

Auteur d’une saison irréprochable depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Majorque, le portier slovaque a multiplié les interventions décisives, notamment avec deux parades spectaculaires face à Bamba Dieng (45+2e) et Arthur Avom (82e). Après la rencontre, le gardien a fait part de sa satisfaction : «très content de la victoire, du clean sheet et du trophée d’homme du match. On avait besoin de ces trois points, surtout après cette série compliquée, c’est super pour l’équipe. Ma prestation ? J’essaye de travailler et de sentir les bons coups. Je me sens en confiance. J’ai réussi à rassurer l’équipe sur mes prises de balles en seconde période et à faire des arrêts déterminants.»

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Sur les antennes de Ligue 1+, Greif a également souligné l’importance de sa complicité avec sa charnière centrale pour expliquer sa solidité dans le but : «ma relation avec Mata et Niakhaté ? C’est des super gars. Depuis mon premier jour où je suis arrivé ici, j’ai une super relation de confiance donc c’est génial de jouer avec eux devant. Je me sens très confortable et en confiance avec eux », a-t-il précisé. Revenant sur ses arrêts clés, il a ajouté : « Mon arrêt préféré ? Le premier était vraiment important, j’essaye juste de m’étirer le plus possible pour réduire l’angle et perturber Dieng. Le deuxième, j’arrive à m’étirer au max. Les deux arrêts sont beaux. C’est assez exceptionnel.»

Lorient a été choqué par Dominik Greif

Gratifié d’un solide 7,5 dans les notes de notre site, le gardien de 29 ans a écœuré les attaquants bretons. Après la rencontre, même les joueurs de Lorient ont salué la prestation du numéro 1 lyonnais à l’instar d’un Bamo Meïté dubitatif après le match : «beaucoup de regrets forcément, on a eu des grosses occasions, notamment avec Bamba en première, mais on ne peut pas lui en vouloir, il nous sauve quasiment sur tous les matches, beaucoup de frustration, on a été costauds en première mi-temps et on passe à côté de notre entame de seconde période, on prend deux buts, c’est dommage parce qu’on a plutôt bien défendu et puis félicitations à leur gardien, car il en sort pas mal.»

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En plus de ce commentaire très positif d’un joueur adverse, Greif a également été salué par Olivier Pantaloni. Le coach des Merlus a baissé les armes face au match de son adversaire au micro de Ligue 1+ : «on fait une très bonne première mi-temps, on est tombés sur un très grand gardien, l’équipe n’a jamais renoncé même à 2-0, c’est beaucoup de déception car on fait un match très correct mais on loupe cette entame de seconde période.» Avec cette victoire, l’OL se relance à la cinquième place au classement et peut compter sur un gardien qui a répondu présent tout au long de la saison. Dominik Greif devra poursuivre sur sa lancée pour les cinq derniers matches de la saison pour permettre à Lyon d’aller chercher, pourquoi pas, la Ligue des Champions en fin de saison.