Mercato : le Bayern se retire du dossier Kai Havertz

Kai Havertz (21 ans) sera l'un des dossiers les plus chauds du mercato. Plusieurs clubs sont intéressés pour le faire signer dont le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich. Mais selon Sport Bild, les chances de voir le prodige allemand rejoindre le champion d'Allemagne deviennent de plus en plus minces.

Le Bayern n'est pas prêt à dégainer les 100 M€ demandés par le Bayer, encore moins en cette période de crise. De plus, l'écurie bavaroise préfère se concentrer sur Leroy Sané (Manchester City) qui devait déjà rejoindre le club l'été dernier mais il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Kai Havertz au Bayern, ça ne devrait donc pas être pour cet été mais sait-on jamais.