France - Irak : Didier Deschamps prépare une grosse surprise

Après une victoire inaugurale mardi face au Sénégal (3-1) - mais sans se faciliter la tâche - l’équipe de France veut confirmer dès lundi. Les Bleus défieront l’Irak et en cas de victoire, ils auront la certitude de se qualifier et seraient pleinement en course pour terminer premier de leur groupe. Cela leur éviterait possiblement de jouer la suite de leur tournoi au Mexique, ou de traverser les États-Unis.

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Les dernières tendances laissaient deviner que Didier Deschamps ne bouleverserait pas son onze, ou que le sélectionneur procéderait, au maximum, à 2 ou 3 changements. Malgré son match raté face au Sénégal, Ousmane Dembélé ne sera pas concerné. Comme l’indique L’Équipe, le staff des Bleus n’a pas aimé sa performance mardi soir, mais pas de quoi remettre en question son statut pour autant.

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Barcola pressenti pour être titulaire à la place de Doué

En revanche, son coéquipier en club, Désiré Doué, pourrait payer la sienne. Remuant en début de rencontre, le Golden Boy s’est ensuite effacé avant d’être remplacé par Rayan Cherki en toute fin de match (87e). Quelques minutes plus tôt, Bradley Barcola avait, lui, remplacé Ousmane Dembélé. Et l’ancien Lyonnais a marqué de précieux points, en plus d’avoir marqué le but du break.

Aujourd’hui, il partirait avec une longueur d’avance sur Désiré Doué parmi les prétendants à une place dans le XI face à l’Irak. Face à un bloc bas, son profil de joueur de profondeur n’est pas forcément le plus compatible à première vue. Mais il présente des qualités différentes des autres éléments offensifs, qui se sont parfois marchés sur les pieds mardi soir. Pour le moment, la tendance est celle-ci, mais Désiré Doué aura bien entendu l’occasion de rentrer en cours de match pour tenter de faire la différence. Une arme non négligeable.