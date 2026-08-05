Liga
Real Madrid : accord trouvé pour le prêt de Franco Mastantuono à la Fiorentina
@Maxppp
La Fiorentina a obtenu le feu vert dans le dossier Franco Mastantuono. Selon Sky Sport Italia, l’Argentin est attendu ce mercredi en Italie pour régler les derniers papiers liés à son prêt sans option d’achat. L’ultime détail qui bloquait son arrivée a été résolu.
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Cela consistait à trouver un accord sur la prise en charge du salaire du milieu offensif. D’après le média, la Casa Blanca financera l’intégralité de l’opération. Mastantuono devrait très bientôt devenir la 8e recrue de l’effectif de Fabio Grosso cet été.
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