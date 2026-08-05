Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : accord trouvé pour le prêt de Franco Mastantuono à la Fiorentina

Par Sasha Nahon
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

La Fiorentina a obtenu le feu vert dans le dossier Franco Mastantuono. Selon Sky Sport Italia, l’Argentin est attendu ce mercredi en Italie pour régler les derniers papiers liés à son prêt sans option d’achat. L’ultime détail qui bloquait son arrivée a été résolu.

La suite après cette publicité

Cela consistait à trouver un accord sur la prise en charge du salaire du milieu offensif. D’après le média, la Casa Blanca financera l’intégralité de l’opération. Mastantuono devrait très bientôt devenir la 8e recrue de l’effectif de Fabio Grosso cet été.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Franco Mastantuono

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier