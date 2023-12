PSG : Luis Enrique ravi de l’arrivée d’un nouvel investisseur

Ce jeudi, le PSG a annoncé l’arrivée d’un nouvel actionnaire. En négociations depuis plusieurs mois, le club de la capitale a vendu 12,5% de son capital au groupe Arctos Sports Partners qui l’a racheté contre 531 millions d’euros. Un partenariat qui devrait permettre à Paris de passer un cap dans le projet de son nouveau stade notamment.

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est exprimé sur ce nouveau partenariat. Et le technicien espagnol est ravi. «Certainement qu’il y a des gens dans ce club qui sont plus à même de répondre à cette question, mais c’est une bonne nouvelle. Ça prouve la dimension de ce club, c’est l’un des plus grands clubs du monde et il faut être exigeant et ambitieux, c’est l’objectif », a-t-il ainsi lancé.

