Manchester United ouvre la porte à Marcus Rashford

Michael Carrick a été clair pour l’avenir de Marcus Rashford. Prêté cette saison au FC Barcelone après avoir été poussé vers la sortie, l’attaquant de Manchester United reste dans le flou, aucune décision n’ayant encore été prise. Le club catalan dispose d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros, à lever avant le 15 juin, mais les Blaugranas aimeraient renégocier les termes de l’accord, ce qui ne plait pas aux Mancuniens. Malgré son prêt, Rashford n’exclut pas un retour à Old Trafford, où il lui reste deux années de contrat.

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De son côté, Carrick a insisté sur le fait que le dossier n’était pas encore tranché. «Qui que ce soit ici, je veux travailler avec lui et l’aider à progresser. Pour le moment, c’est cet effectif. Il y a évidemment des joueurs prêtés, et on verra ce qui se passera ensuite. Mais bien sûr, en tant qu’entraîneur et leader d’une équipe, nous voulons tirer le meilleur de chacun», a-t-il lâché. Entre un possible transfert définitif en Espagne, un retour en Angleterre ou encore une nouvelle destination, toutes les options restent ouvertes pour l’international anglais de 28 ans.