Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

PSG : l’entraînement musclé spécial des gardiens parisiens pour préparer les CPA d’Arsenal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Matvey Safonov et Lucas Chevalier à l'échauffement au PSG @Maxppp

Luis Enrique l’a dit ce mardi en conférence de presse : il n’est pas venu aux Trophées UNFP parce qu’il prépare la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Et les champions d’Europe en titre ont bien repéré l’attitude agressive des Gunners sur coups de pied arrêtés (CPA). Une attitude pas souvent sanctionnée et qui fait d’ailleurs jaser en Premier League.

La suite après cette publicité
RMC Sport
🧤👀 Les gardiens du PSG se préparent à être bousculés en finale de Ligue des Champions.
Voir sur X

Pour tenter de contrecarrer le plan des Londoniens, RMC Sport a dévoilé que les gardiens parisiens ont réalisé un atelier spécifique ce mardi. Ainsi, ils ont travaillé la réception de ballons aériens proche de leur but tout en devant résister à un coéquipier venu le chahuter avec un sac de plaquage généralement utilisé pour les entraînements de rugby.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Arsenal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier