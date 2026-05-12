PSG : l’entraînement musclé spécial des gardiens parisiens pour préparer les CPA d’Arsenal

Luis Enrique l’a dit ce mardi en conférence de presse : il n’est pas venu aux Trophées UNFP parce qu’il prépare la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Et les champions d’Europe en titre ont bien repéré l’attitude agressive des Gunners sur coups de pied arrêtés (CPA). Une attitude pas souvent sanctionnée et qui fait d’ailleurs jaser en Premier League.

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Pour tenter de contrecarrer le plan des Londoniens, RMC Sport a dévoilé que les gardiens parisiens ont réalisé un atelier spécifique ce mardi. Ainsi, ils ont travaillé la réception de ballons aériens proche de leur but tout en devant résister à un coéquipier venu le chahuter avec un sac de plaquage généralement utilisé pour les entraînements de rugby.