Le vestiaire du Real Madrid n'a pas apprécié le feuilleton Kylian Mbappé !

C'est le feuilleton qui a rythmé la fin du mercato en Espagne et en France, et qui a permis à bon nombre de médias de faire une sacrée audience tant le sujet passionne les foules. Mais finalement, Florentino Pérez n'a pas eu ce qu'il voulait, et tout indique qu'il devra attendre l'été prochain pour enfin voir débarquer Kylian Mbappé du côté de l'aéroport de Madrid-Barajas.

Et si les journalistes se sont régalés, d'autres n'ont pas vraiment apprécié tout ce cirque médiatique, bien au contraire. Ainsi, selon le quotidien El Mundo, une partie de l'effectif madrilène a été agacée par tout ce qui s'est passé autour du prodige bondynois. Concrètement, ce n'est pas contre le Français qu'ils sont énervés, mais bel et bien contre leur direction.

Les joueurs ne comprennent pas

Effectivement, beaucoup de joueurs du Real Madrid ne comprennent pas comment leur direction a pu aller jusqu'à proposer 200 millions d'euros, alors qu'en même temps, elle leur demande de faire des efforts d'un point de vue salarial pour aider le club. Pour faire face aux pertes financières liées au coronavirus, les joueurs ont ainsi accepté une réduction de salaire de 10%, et les négociations pour des prolongations, en plus de celles déjà actées, vont aussi dans le sens de l'austérité et la mesure.

Une situation un peu paradoxale, il faut le dire, d'autant plus que, publiquement, Florentino Pérez avait déjà fait part des difficultés financières de son club. Ce qui ne l'a donc visiblement pas empêché de proposer des montants faramineux pour Mbappé. Autant dire que la grogne des joueurs de l'effectif de Carlo Ancelotti est pour le moins compréhensible...