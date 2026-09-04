Monaco : la réaction de Filipe Luis après la victoire face au PSG

Comme la saison dernière, Monaco a posé de sérieux problèmes au Paris Saint-Germain ce vendredi. Et comme lors du match retour de la saison dernière, les joueurs de Filipe Luis repartent avec les trois points (1-2). Après la rencontre, le coach brésilien exprimait sa joie au micro de Ligue1+.

La suite après cette publicité

«Je suis très content de mes joueurs, c’est très difficile d’affronter le PSG, de savoir comment défendre et attaquer. Le PSG a repris très tard avec des joueurs qui ont aussi repris récemment, et en deuxième mi-temps, mes joueurs se sont très bien trouvés, il y avait de bonnes connexions, une justesse technique», se félicitait l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Interrogé sur Aleksandr Golovin, annoncé sur le départ, il a ajouté : «honnêtement, je ne sais pas, j’espère qu’il aa rester car c’est un joueur fantastique, un joueur différent. C’est difficile de trouver un joueur aussi fort que lui, il a créé des occasions, il a cette justesse technique, il sait tout faire, c’est un joueur de très haut niveau que j’aimerais garder.»