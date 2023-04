Liga Bwin : Porto renverse Benfica dans le Classico

La course au titre est relancée dans le Championnat portugais. Largement en tête de la Liga Bwin à neuf journées de la fin, le Benfica avait l’occasion de complètement plier la course au titre en s’imposant face à son meilleur rival : le FC Porto, dans le Classico. Et cela démarrait parfaitement pour les Lisboètes, grâce à une erreur de Costa, le portier du FC Porto (1-0, 10e).

La suite après cette publicité

Mais juste avant la pause, Uribe permettait à Porto d’égaliser (1-1, 45e). Et il faudra attendre la seconde période pour voir Taremi donner l’avantage à Porto (2-1, 54e). Un joli résultat pour le FCP, qui revient à 7 longueurs des Lisboètes.

À lire

Manchester United surveille de près Gonçalo Ramos