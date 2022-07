Mercato : l'Eintracht Francfort veut faire coup double au PSG

La suite après cette publicité

Depuis longtemps, la Bundesliga est une terre d'accueil des jeunes et prometteurs talents "made in France". C'est encore plus le cas quand le joueur vient du PSG. Mitchell Baker, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, en sont la parfaite illustration, notamment les deux derniers qui ont découvert l'équipe de France grâce à leurs performances en Allemagne.

Une fois encore, l'Allemagne s'est lancée dans une grande quête de talents évoluant en Ligue 1 cet été. Et si le Borussia Mönchengladbach est toujours sur une multitude de joueurs évoluant en France, l'Eintracht Francfort est déjà passé à l'offensive en raflant le très convoité Randal Kolo Muani, qui s'est engagé en provenance du FC Nantes après 12 buts en L1. Mais le club vainqueur de la Ligue Europa, qui va redécouvrir la Ligue des Champions après plus de 60 ans d'absence, ne compte pas s'arrêter là.

Francfort a proposé 10 M€ pour le tandem Ebimbé-Gassama

La formation de l'ancien Parisien Kevin Trapp veut venir piocher au PSG. Selon nos informations, le club allemand a pris contact avec Paris pour essayer de récupérer Eric Dina Ebimbe. Mais si le joueur est chaud pour rejoindre l'Eintracht, Luis Campos et Antero Henrique ont mis un stop direct. Le montant de 5 M€ étant jugé trop faible puisque les deux hommes clés du mercato parisien réclament un peu moins de 10 M€ pour libérer l'ancien Dijonnais, comme nous vous le révélions le 24 juin dernier.

Visiblement pas échaudé par ce premier échec, Francfort s'est également positionné avec la même somme pour une étoile montante du PSG, un certain Djeidi Gassama (18 ans). Déjà pisté par une demi-douzaine de clubs européens, l'attaquant droitier capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque avec une préférence pour le côté gauche, qui a marqué 5 buts et 2 passes décisives en 8 matches de Youth League et qui a fait ses grands débuts en pro en fin de saison dernière face à Montpellier, apprécie la Bundesliga. Mais il rêve toujours d'un avenir à Paris, qui n'entend pas le laisser filer pour le moment, lui à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.

Pour autant, le club qui participera à la prochaine campagne de Champions League pourrait bien revenir à la charge pour les deux hommes. Reste à savoir si un montant plus important pourra convaincre le tandem Campos-Henrique de laisser filer les deux Parisiens. Rien n'est moins sûr.