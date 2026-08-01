Une piste offensive du Barça va trancher, l’heure de la revanche a sonné pour Cole Palmer

Vlahović va prendre une décision

La décision est imminente pour Vlahovic. Dušan Vlahović veut trancher son avenir dès la première semaine d’août, pour éviter d’attendre la fin du mercato. Beşiktaş lui a transmis une offre améliorée, et c’est aujourd’hui sa piste la plus concrète. Le Barça reste une option dans son esprit, mais pour l’instant, il n’y a eu qu’un simple échange d’informations, sans vraie avancée. Le Serbe avait demandé un gros contrat, mais il serait désormais prêt à revoir ses exigences si un grand club comme Barcelone se manifeste sérieusement. En attendant, la situation reste ouverte, avec une décision attendue très vite pour ne pas se retrouver sans solution et en retard dans la préparation.

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Palmer prêt à en découdre

On part en Angleterre à présent. « Palmer se réveille après un été endormi », peut-on voir en Une du Daily Star. Cole Palmer dit être bien revenu après sept semaines de repos et se sentir prêt pour la nouvelle saison avec Chelsea. Il reconnaît aussi que le fait de rater le tournoi avec l’Angleterre lui donne une motivation supplémentaire pour prouver sa valeur. Le numéro 10 des Blues a d’ailleurs avoué s’être endormi à la mi-temps du désormais mythique Mexique-Angleterre. Palmer a passé une partie de la saison dernière gêné par une blessure à l’aine, ce qui a freiné ses performances et peut-être lui a coûté sa place au tournoi. Il affirme désormais être en meilleure forme et se retrouve en tête des tests physiques de pré-saison.

Le premier vrai test de Mourinho

En Espagne, du côté de la presse madrilène, on parle de Mourinho qui « montre ses cartes », écrit AS. Le Real Madrid du Special One joue ce soir son premier vrai test en amical à Klagenfurt contre la Fiorentina, devant environ 30 000 spectateurs. Denzel Dumfries devrait faire ses débuts, tandis que Carlos Espí pourrait aussi être de la partie, alors que plusieurs cadres restent absents pour cause de reprise tardive ou de blessure. Dean Huijsen est forfait pour une petite gêne musculaire, et Mastantuono reste à Madrid en attendant de clarifier sa situation. Ce match doit surtout servir à lire les premières intentions de Mourinho.