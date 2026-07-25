Italie : Guardiola refuse d’assister au mariage de Donnarumma, Mancini est furieux

Le dossier du futur sélectionneur de l’Italie continue d’agiter les coulisses de la FIGC. Selon le Corriere della Sera, Pep Guardiola a définitivement décliné l’offre transmise par Paolo Maldini et Leonardo, préférant prendre du recul pour rester auprès de sa famille. Le technicien catalan aurait également refusé l’invitation au mariage de Gianluigi Donnarumma, un rendez-vous où plusieurs figures du football italien devaient se retrouver alors que les discussions autour de la succession sur le banc des Azzurri se poursuivent.

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Toujours selon le quotidien italien, cette situation a provoqué la colère de Roberto Mancini, qui se sentirait trahi par le revirement de la fédération. Alors que l’ancien sélectionneur pensait pouvoir retrouver son poste, Paolo Maldini et Leonardo pousseraient désormais avec insistance la candidature d’Andrea Pirlo, dont le profil correspond davantage à leur vision du projet sportif, à l’heure où tout semble acter entre les parties. Le président de la FIGC, Giovanni Malagò, aurait néanmoins décidé de prendre un délai supplémentaire avant d’officialiser son choix.