OM : Jorge Sampaoli et la future arrivée de Lionel Messi au PSG

Ce n'est plus qu'une question d'heures : Lionel Messi, qui n'a pas pu prolonger au FC Barcelone, va débarquer au Paris Saint-Germain, sauf retournement de dernière minute. Et avoir le numéro 10 en France sera forcément un plus pour la Ligue 1. Interrogé après la victoire à Montpellier (3-2, 1ère journée), l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le sujet.

«C'est spectaculaire ! Cela va apporter un plus à la Ligue 1 ! C'est le meilleur joueur du monde... Même si nous seront adversaires, c'est génial», a déclaré le technicien argentin au micro de Prime Video Ligue 1.