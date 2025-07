OL : Ruben Kluivert approché par un autre club français

Malgré les sanctions administratives et les départs, l’Olympique Lyonnais poursuit son mercato en essayant d’attirer les bons coups. Et après l’annonce d’Afonso Moreira, le club rhodanien a officialisé l’arrivée du défenseur central néerlandais de Casa Pia, Ruben Kluivert (24 ans). Un pari pour les Gones, mais le fils de Patrick Kluivert a confirmé avoir été approché par d’autres clubs de Ligue 1, mais a préféré rejoindre le projet rhodanien.

«Je pense que Lyon est le club parfait pour moi. Je veux montrer mes qualités ici. D’autres clubs m’ont approché ? Oui, même un autre en France. Mais Lyon était mon choix numéro 1. Pour l’histoire du club, et ce que m’ont dit Memphis et Kenny. Même Memphis m’a dit : "Wow, Lyon, les fans, la ville… incroyable !". C’est pour ça que j’ai attendu pour venir ici. Je suis fier d’être le fils et le frère de… mais je travaille dur pour faire mon propre nom. Je pense qu’OL est une excellente opportunité pour ça», a-t-il assuré dans une interview de présentation sur le site du club lyonnais.