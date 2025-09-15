Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

PSG : la sortie forte de Luis Campos sur son avenir

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Campos lors de la rencontre de Youth League entre le LOSC et l'Ajax @Maxppp

Gil Vicente, Real Madrid, AS Monaco, Galatasaray, Celta de Vigo, PSG… Luis Campos a connu énormément de clubs dans sa carrière de dirigeant. Directeur sportif du club parisien depuis l’été 2022, le Portugais semble plus épanoui que jamais dans la capitale française. Et visiblement, il ne se voit pas avoir une autre fonction dans un autre club, une fois que son aventure parisienne sera terminée.

La suite après cette publicité

« Après le PSG, je prendrai ma retraite, sûr. C’est mon dernier projet, j’ai promis ça à ma famille. Mon rêve ? C’est de remporter plus de Ligue des champions et de championnats. Je rêve pour le club dans lequel je travaille. Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est d’aider Qatar Sports Investments (QSI) à grandir à travers leurs investissements dans le sport. Le travail de directeur sportif, ce n’est pas que le mercato. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il affirmé dans Rothen S’Enflamme sur RMC, ce lundi soir. Pour rappel, Luis Campos a étendu son bail avec le club francilien jusqu’en 2030, en mai dernier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier