PSG : la sortie forte de Luis Campos sur son avenir

Gil Vicente, Real Madrid, AS Monaco, Galatasaray, Celta de Vigo, PSG… Luis Campos a connu énormément de clubs dans sa carrière de dirigeant. Directeur sportif du club parisien depuis l’été 2022, le Portugais semble plus épanoui que jamais dans la capitale française. Et visiblement, il ne se voit pas avoir une autre fonction dans un autre club, une fois que son aventure parisienne sera terminée.

« Après le PSG, je prendrai ma retraite, sûr. C’est mon dernier projet, j’ai promis ça à ma famille. Mon rêve ? C’est de remporter plus de Ligue des champions et de championnats. Je rêve pour le club dans lequel je travaille. Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est d’aider Qatar Sports Investments (QSI) à grandir à travers leurs investissements dans le sport. Le travail de directeur sportif, ce n’est pas que le mercato. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il affirmé dans Rothen S’Enflamme sur RMC, ce lundi soir. Pour rappel, Luis Campos a étendu son bail avec le club francilien jusqu’en 2030, en mai dernier.