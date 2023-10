Le Real Madrid charge un arbitre à travers une vidéo incendiaire

Le Real Madrid est de retour aux affaires. Ce week-end, le club madrilène se déplace sur la pelouse du FC Séville dans le cadre de la 10e journée de Liga. L’occasion pour les hommes de Carlo Ancelotti de confirmer leur excellent début de saison et d’accentuer leur domination en tête du championnat d’Espagne. En marge de cette rencontre, la Maison Blanche connaît déjà l’identité de l’arbitre qui officiera au stade Sanchez-Pizjuan, à savoir Ricardo de Burgos Bengoetxe. Problème, l’homme en question est loin de faire l’unanimité dans les rangs du club de la capitale.

Et pour cause, Sport relaye ce vendredi que le Real Madrid, via sa chaîne officielle, a diffusé un montage vidéo dans le but de mettre en exergue toutes les fois où les décisions de l’arbitre espagnol à l’encontre du club madrilène ont fait l’objet de controverses. Ce contenu vidéo montre également des images du match face Valence en mai dernier au cours duquel Vinicius Jr avait été visé par des insultes racistes depuis les tribunes. À l’époque, Ricardo de Burgos Bengoetxe avait laissé le jeu se poursuivre malgré la réticence du Brésilien et de ses partenaires. De quoi mettre la pression sur l’Espagnol…