L’OL sur le point de boucler sa deuxième recrue hivernale

Cet hiver, l’OL n’a pas envie de ralentir. Après avoir déjà enregistré l’arrivée ronflante d’Endrick en tout début de mercato hivernal après des semaines de négociations, le club rhodanien compte toujours se renforcer cet hiver. Après une superbe première partie de saison malgré les restrictions de la DNCG cet été, Lyon compte profiter de sa surface financière retrouvée pour étoffer son effectif et réaliser une deuxième partie de cuvée encore meilleure que les six premiers mois.

En ce sens, plusieurs secteurs ont été pointés du doigt. Alors que la défense est l’un des chantiers prioritaires avec les noms d’Axel Disasi, Noham Kamara et El-Chadaille Bitshiabu qui sont revenus ces dernières semaines, le milieu de terrain est également un poste que cherche à compléter l’OL dans les prochains jours. Ainsi, le profil de Noah Nartey revient avec insistance ces derniers mois. Pisté depuis longtemps par la cellule de recrutement lyonnaise, le milieu de 20 ans était toujours dans le radar lyonnais cet hiver. Et après de nombreuses approches du board rhodanien ces derniers jours, l’OL touche au but.

Noah Nartey devrait arriver contre 8 millions d’euros

En effet, à en croire les informations de L’Equipe, Nartey est à un pas du Rhône. Il semblerait en effet que l’OL est proche de trouver un accord avec Bröndby autour d’un transfert aux alentours de 8 millions d’euros avec 2 millions de bonus. Un pourcentage à la revente serait lié à ce transfert. Avec le joueur, les négociations sont déjà bouclées.

En effet, selon nos confrères, un accord a été trouvé pour un contrat de quatre ans et demi avec le joueur de 20 ans. Si l’opération se goupille rapidement, le joueur pourrait arriver à Lyon dès la semaine prochaine. Dès lors, il faut se demander si l’OL décidera de se séparer d’un milieu de terrain cet hiver. Alors que Mathys De Carvalho et Tanner Tessmann ne seront pas retenus en cas de belle offre comme de nombreuses sources l’évoquent, nous vous avions révélé ce vendredi qu’un départ d’Orel Mangala cet hiver n’est pas envisageable à Lyon.