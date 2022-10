BL : première réussie pour Xabi Alonso avec Leverkusen, Nkunku sauve Leipzig, Francfort coule à Bochum

Après la victoire du Werder vendredi à Hoffenheim (2-1), la 9ème journée de Bundesliga se poursuit ce week-end. Pour la première de Xabi Alonso à la tête du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby et les siens n'ont fait qu'une bouchée de Schalke 04 (3-0). L'international français a d'ailleurs ouvert le score dans cette partie d'une somptueuse frappe lointaine, Jeremie Frimpong s'offrant un doublé avant que Paulinho ne participe à la fête pour sceller les débuts réussis de l'ancien milieu de Liverpool et du Real Madrid. Le Bayer, qui restait sur 4 matchs sans victoire, retrouve le sourire et sort de la zone rouge. Le club de la Ruhr reste lui barragiste.

L'Eintracht Francfort a de son côté manqué l'occasion de rejoindre le duo de tête en s'inclinant lourdement sur le terrain de la lanterne rouge Bochum (0-3), qui n'avait pas encore gagné cette saison. Le RB Leipzig peut dire merci à Christopher Nkunku, auteur du seul but des siens pour ramener un point de Mayence (1-1). Les partenaires de l'ancien du PSG confirment toutefois leur début de saison très moyen et peinent à enchaîner les victoires. À noter qu'Augsbourg et Wolfsburg n'ont pas pu se départager (1-1).

Les résultats des matchs de 15h30

Augsbourg 1-1 Wolfsburg : Gumny (55e) / Gerhardt (27e)

Bayer Leverkusen 4-0 Schalke 04 : Diaby (38e), Frimpong (41e, 52e), Paulinho (90e)

Bochum 3-0 Eintracht Francfort : Hofmann (71e), Ndicka (87e), Förster (90e+1)

Mayence 1-1 Leipzig : Ingvartsen (45e) / Nkunku (80e)