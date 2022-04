Angers - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Retour aux affaires pour le PSG après cette victoire lors du Classique le week-end dernier. Un succès face à l'ennemi juré qui n'a cependant pas vraiment ravi les fans parisiens, peu satisfaits du contenu. Le tout, alors que le CUP boycotte l'équipe. Un contexte tendu autour du Parc des Princes donc, mais ce soir, les Parisiens pourront respirer un peu en déplacement à Angers. Surtout, ils pourraient être sacrés champions en cas de victoire et en cas de nul ou défaite de l'OM à Nantes. Un nul pourrait même suffire au PSG en cas de score de parité entre Nantais et Phocéens.

Cependant, les coéquipiers de Mbappé sont plutôt mauvais en déplacement en ce moment, avec trois défaites sur les quatre derniers matchs disputés loin de la capitale. En face, Angers est dans le dur et n'a pas encore totalement sécurisé sa place pour la prochaine saison de Ligue 1, même si ces cinq points d'avance sur la place de barragiste laissent le SCO dans une situation relativement confortable encore. On notera que les 17 confrontations entre les deux clubs dans l'histoire se sont conclues par des victoires parisiennes.

Beaucoup d'absents pour le sacre parisien ?

Pour ce match, Gérald Baticle devrait miser sur un 3-5-2 avec Mandrea dans les cages, protégé par Thomas, Traoré et Ebosse. Doumbia et Bamba occuperont les flancs. Dans l'entrejeu, place à Mendy, Bentaleb et Ounahi, alors que Boufal et Fulgini devront faire mal à la défense parisienne. Une composition plutôt défensive sur le papier donc...

De son côté, Mauricio Pochettino doit composer sans plein de joueurs majeurs, comme Kimpembe, Paredes, Verratti, Neymar ou Messi, entre autres. Navas sera titularisé dans les cages, avec une ligne de quatre Bernat-Ramos-Marquinhos-Hakimi devant lui. Danilo, Wijnaldum et Gueye seront présents au milieu, avec un trio offensif composé de Di Maria, Mbappé et Xavi Simons.

