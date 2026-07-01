Atlético : Koke prolonge jusqu’en 2027

Excellente nouvelle pour les supporters rojiblancos ! En effet, l’Atlético de Madrid vient d’annoncer la prolongation de contrat de Koke jusqu’au 30 juin 2027 dans un communiqué ce mercredi. Le capitaine de la formation de Liga est arrivé au club il y a maintenant 17 ans, effectuant 740 matchs officiels, et son aventure au sein de la capitale se poursuit ainsi pendant une année.

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Koke seguirá capitaneando al Atlético de Madrid la próxima temporada ❤️🤍



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« Au-delà de ses statistiques individuelles, Koke est aussi l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Ensemble, nous avons remporté huit titres : deux Ligas, une Coupe du Roi, deux Ligues Europa, deux Supercoupes de l’UEFA et une Supercoupe d’Espagne. Notre milieu de terrain n’est ainsi devancé que par Adélaïde, qui compte dix trophées avec l’Atlético. Jorge Resurrección continuera de porter le brassard de capitaine de l’Atlético de Madrid, faisant preuve de courage et de passion. La légende perdure. Félicitations Koke », est notamment inscrit dans le document officiel.