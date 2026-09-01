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Crystal Palace tente Ben Chilwell

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Ben Chilwell retrouve des couleurs à Strasbourg @Maxppp

Actif dans cette dernière journée de mercato, Crystal Palace entend boucler 4 gros coup sur le fil. Ainsi, nous vous avons fait part déjà du dossier Malick Fofana (21 ans) où les Eagles viennent de reprendre le dessus sur Sunderland pour signer l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais. Le club londonien tente également d’attirer Quinten Timber (25 ans) en provenance de l’Olympique de Marseille.

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Outre ces deux éléments, Crystal Palace a ciblé Ben Chilwell (29 ans) le latéral gauche de Strasbourg selon nos informations. Arrivé l’été dernier en Alsace et disposant encore d’un an de contrat, l’Anglais n’a pas encore joué avec les Alsaciens. Il pourrait partir sur cette fin de mercato.

Pub. le - MAJ le
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