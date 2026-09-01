Crystal Palace tente Ben Chilwell

Actif dans cette dernière journée de mercato, Crystal Palace entend boucler 4 gros coup sur le fil. Ainsi, nous vous avons fait part déjà du dossier Malick Fofana (21 ans) où les Eagles viennent de reprendre le dessus sur Sunderland pour signer l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais. Le club londonien tente également d’attirer Quinten Timber (25 ans) en provenance de l’Olympique de Marseille.

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❗️Crystal Palace a entamé des discussions avec Strasbourg pour recruter Ben Chilwell. pic.twitter.com/baPxRxFZww — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Outre ces deux éléments, Crystal Palace a ciblé Ben Chilwell (29 ans) le latéral gauche de Strasbourg selon nos informations. Arrivé l’été dernier en Alsace et disposant encore d’un an de contrat, l’Anglais n’a pas encore joué avec les Alsaciens. Il pourrait partir sur cette fin de mercato.