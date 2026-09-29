Équipe de France : Désiré Doué a envoyé un message clair à Zinedine Zidane

L’avant-match de ce lundi aura fait couler beaucoup d’encre quant au positionnement de Désiré Doué sur le terrain. Alors qu’une éventuelle titularisation en position de faux 9 était mentionnée, Doué était surtout attendu pour être le leader de l’attaque de la France en Belgique avec les mises sur le banc prévues de Michael Olise et Ousmane Dembélé. Finalement, le sélectionneur a tranché en le titularisant dans le couloir droit, au sein d’un trio offensif inédit aux côtés d’Esteban Lepaul et de Bradley Barcola pour pallier l’absence de Kylian Mbappé.

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Positionné donc sur l’aile droite, Doué a fait plus que de simplement répondre présent. Si ses deux compères d’attaque ont signé une prestation plutôt poussive, le jeune parisien de 21 ans a quant à lui crevé l’écran. Revanchard après un début de saison en demi-teinte avec le PSG et une absence dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or, il a véritablement pris le leadership de l’attaque tricolore, signant sans doute sa meilleure performance sous le maillot bleu depuis ses débuts en mars 2025 et du haut de ses 17 sélections (3 buts). Par ses accélérations dévastatrices et son aisance technique dans les petits espaces, il aura mis au supplice la défense belge du début à la fin de la rencontre.

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Zinedine Zidane félicite Désiré Doué, applaudi par le stade belge

Multipliant les gestes de classe, le talent parisien s’est montré dangereux à deux reprises sans réussir à concrétiser. Dès la 12e minute, au terme d’un superbe rush en solo où il a éliminé trois défenseurs, sa lourde frappe est venue s’écraser sur la barre transversale de Senne Lammens. Au retour des vestiaires, cette fois côté gauche, il s’est de nouveau illustré avec une roulette magistrale sur deux adversaires suivie d’un tir enroulé qui a frôlé le poteau. Et même si c’est finalement Michael Olise qui a donné la victoire aux Bleus, notre rédaction a mis à l’honneur Désiré Doué en le nommant homme du match face aux Diables Rouges.

Outre son volume offensif, c’est aussi sa générosité dans le repli défensif pour aider son latéral qui a séduit Zinédine Zidane, conquis par la copie rendue par son joueur : «dans les couloirs, cela a très bien fonctionné. Quand on n’avait pas le ballon, ce n’était pas facile parce que leurs deux latéraux jouaient très haut, et les attaquants les ont bien suivis. Tout a été bon, Désiré a été très bon.» Et alors que Zizou a expliqué hier qu’il n’avait pas de onze-type, Désiré Doué peut flairer le bon coup. Alors qu’il partageait les minutes à gauche avec Bradley Barcola sous Didier Deschamps, le natif d’Angers peut se dire qu’il a les moyens de bousculer la hiérarchie à terme. Il l’a en tout cas prouvé hier face à la Belgique et a même été applaudi par le stade Roi-Baudouin selon les informations des journalistes sur place.