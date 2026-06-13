Brésil - Maroc : les compositions officielles

Premier choc de cette Coupe du monde 2026 ! Le Brésil affronte le Maroc à New York, un match de la 1ère journée du Groupe C. La Seleção aborde cette compétition dans la peau d’un outsider, l’objectif de ce match sera de se jauger et de se situer face à une belle adversité. En face, le Maroc est une équipe très attendue, un statut de demi-finaliste à défendre et surtout beaucoup d’ambitions. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Carlo Ancelotti opte pour un 4-3-3. Alisson au but, Gabriel et Marquinhos forment la charnière centrale, Ibanez et Douglas Santos sur les côtés. On retrouve Bruno Guimaraes et Casemiro dans le coeur du jeu, Paqueta en pointe haute. Pour l’attaque, Raphinha et Vinicius Junior entourent Igor Thiago. Chez les Lions de l’Atlas, on démarre en 4-2-3-1. Bounou en dernier rempart, Hakimi et Mazraoui latéraux, Diop dans l’axe de la défense avec Riad. Au milieu de terrain, Bouaddi est associé à El Aynaoui, Ounahi en meneur de jeu. Enfin du côté du secteur offensif, El Khannouss et Brahim Diaz sont sur les ailes et Saibari au poste d’avant centre.

Les compositions

Brésil :

Maroc :

Dimanche 14 juin