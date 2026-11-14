Égypte : Mohamed Salah devient le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons

Mohamed Salah continue d’écrire sa légende avec l’Égypte. À l’occasion de la large victoire des Pharaons face au Malawi (5-0), ce vendredi soir, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027, l’ancien attaquant de Liverpool s’est offert un doublé qui restera dans les livres d’histoire. D’abord buteur de la tête à la 84e minute, avant de transformer un penalty d’une panenka dans le temps additionnel (90e+5), le capitaine égyptien a porté son total à 70 réalisations en sélection. Une performance qui lui permet de dépasser Hossam Hassan, ancien détenteur du record avec 69 buts, et de devenir officiellement le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons.

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À 34 ans, Salah s’installe également sur le podium des meilleurs réalisateurs africains en sélection. Avec ses 70 buts, il occupe désormais la troisième place du classement continental, derrière le Zambien Godfrey Chitalu (79) et le Malawien Kinnah Phiri (71). Une nouvelle distinction individuelle pour celui qui continue de porter son pays sur la scène internationale. Collectivement, l’Égypte réalise aussi un début de campagne convaincant dans ces qualifications pour la CAN 2027. Grâce à ce succès face au Malawi, les Pharaons confortent leur première place dans leur groupe et poursuivent leur parcours sans avoir encaissé le moindre but.