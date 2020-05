L'Inter va recaler le PSG pour Mauro Icardi !

Du côté du Paris Saint-Germain, on semble avoir pris une décision finale avec Mauro Icardi. Leonardo souhaite effectivement conserver le joueur, et les dernières informations publiées en Italie sont également assez positives quant à la prédisposition du joueur à rester du côté de la capitale française, alors que la Juventus et Naples étaient un temps annoncés comme potentiels trouble-fêtes. Mais ce n'est plus un secret, le champion de France ne compte pas payer les 70 millions d'euros de l'option d'achat du joueur.

Ces derniers jours, les médias transalpins ont effectivement évoqué une offre à venir de 50 millions d'euros, avec 10 millions d'euros de bonus difficilement atteignables. Et surtout, on apprenait que le Paris Saint-Germain n'avait que jusqu'à la fin du mois de mai pour lever cette option d'achat. Une fois le mois de juin atteint, le club francilien ne serait plus forcément en position de force, puisque même si l'Inter serait toujours disposé à négocier, d'autres clubs pourraient arriver dans l'opération.

La première offre parisienne sera repoussée

Et Sky Italia dévoile de nouvelles informations concernant l'avenir du goleador argentin ce week-end. On apprend ainsi que les Milanais vont refuser cette offre parisienne, espérant toucher un montant supérieur. Les dirigeants intéristes vont ainsi demander à leurs homologues parisiens de se rapprocher le plus possible des 70 millions d'euros initialement prévus, tout en étant conscients de la situation financière compliquée pour les clubs européens en ce moment.

Le Paris Saint-Germain va donc devoir revoir son offre à la hausse. Mais les Parisiens peuvent-ils vraiment se le permettre, sachant qu'ils ont également d'autres positions à renforcer ? Un échange, souvent évoqué par la presse italienne ces dernières semaines, pourrait être la solution, alors que Julian Draxler et Leandro Paredes plairaient aux décideurs milanais. Affaire à suivre.