Serie A : l'Udinese écrase l'AS Rome

Suite de la 5ème journée de Serie A ce dimanche. Lors de cette rencontre, l'Udinese recevait l'AS Rome et ce sont d'ailleurs les locaux qui s'imposaient largement (4-0). C'est la première défaite des Giallorossi, qui restaient sur trois victoires et un petit mach nul avant ce match. Les Frioulans, eux, se relancent après un début de saison mitigé. Ils comptent désormais trois victoires, un match nul et une défaite. Au classement, ils repassent devant leur adversaire du soir avec le même bilan mais une meilleure différence de but après ce véritable carton !

Dans cette partie, Destiny Udogie ouvrait le score quelques minutes après le coup d'envoi (5e). Pour rappel, le joueur de 19 ans a été vendu par l'Udinese cet été à Tottenham avant d'être prêté dans la foulée aux Bianconeri. Il fallait ensuite attendre la deuxième période pour voir une pluie de buts. En effet, les joueurs d'Andrea Sottil faisaient tomber la foudre avec trois nouvelles réalisations. Lazar Samardzic inscrivait le deuxième but une dizaine de minutes après la pause (56e). Puis Roberto Pereyra, le capitaine de cette équipe, y allait de son but personnel pour le 3-0 à un quart d'heure du terme (75e). Enfin, Sandi Lovric marquait le dernier but de la partie quelques minutes plus tard (82e). José Mourinho aura fort à faire après ce résultat très décevant.