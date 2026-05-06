Fin de saison pour deux joueurs de Nantes

Il faudra presque un miracle pour que Nantes se sauve. Malgré leur succès face à l’OM le week-end dernier (3-0), les Canaris restent 17es, à 5 points du barragiste auxerrois, alors qu’il reste seulement deux journées. Deux mauvaises nouvelles se sont ajoutées ce mercredi comme l’a révélé Vahid Halilhodzic en conférence de presse. Touché à la cuisse samedi face à Marseille, Deiver Machado souffre d’une déchirure de l’aponévrose de la cuisse et ne rejouera plus de la saison.

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«Ce n’est pas très grave, il en a pour une dizaine de jours mais vu le temps qu’il reste, sa saison est terminée», a déclaré coach Vahid dans des propos rapportés par Ouest-France. L’entraîneur bosnien a également appris que le jeune Bahmed Deuff s’était cassé l’orteil à son domicile en se levant à minuit. Sa saison est terminée, comme celle de Kelvin Amian (pubalgie) et Fabien Centonze (genou), opérés, ainsi que Tylel Tati (cuisse), trop juste pour rejouer. Anthony Lopes, Frédéric Guilbert (tendinite derrière le genou) et Chidozie Awaziem (genou qui a gonflé) sont, eux, incertains face à Lens, toujours selon Ouest-France.