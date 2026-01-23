L2 : Montpellier enfonce Bastia, Grenoble arrache le nul à Pau

Ce vendredi soir, le traditionnel multiplex de Ligue 2 nous offrait cinq rencontres. Dans le ventre mou de Ligue 2, Montpellier se déplaçait sur la pelouse de Bastia, lanterne rouge. Incisifs d’entrée, les Montpelliérains ont ouvert le score d’entrée grâce à Alexandre Mendy (0-1, 2e). Dominateur et malgré un penalty raté par Teji Savanier (53e), le MHSC a doublé la mise grâce à Yanis Issoufou, passeur décisif en début de match (0-2, 63e). L’expulsion de Roncaglia en fin de match n’a pas arrangé les affaires corses, qui s’inclinent encore cette saison. Montpellier grimpe à la 9e place et revient provisoirement à six points du podium.

Dans le même temps, Pau s’est imposé à domicile contre Grenoble. Prenant l’avantage juste avant la pause grâce à une belle domination concrétisée par Tom Pouilly (1-0, 44e), les Palois ont pris le large à l’heure de jeu grâce à la réalisation du vétéran Steeve Beusnard (2-0, 63e). La réduction de l’écart de Maurin a permis à Grenoble de revenir dans la rencontre (2-1, 78e) et l’égalisation de Bernardou (2-2, 90e+4) a permis au GF38 de grappiller un point précieux. Pau stagne dans le ventre mou. Dans les autres rencontres du soir, Rodez est allé s’imposer à Nancy (1-2), tandis qu’Annecy a battu Clermont (2-0). Enfin, Amiens et Laval se sont neutralisés (0-0).

Les résultats du multiplex de 20h :

Bastia 0-2 Montpellier : Mendy (2e), Issoufou (63e)

Pau 2-2 Grenoble : Pouilly (44e), Beusnard (63e) / Maurin (78e), Bernardou (90e+4)

Amiens 0-0 Laval

Nancy 1-3 Rodez : Dabasse (85e) / Baldé (8e), Arconte (57e), Nagera (90e+6)

Annecy 2-1 Clermont : Jacob (33e), Paris (72e) / Diedhiou (90+2e)