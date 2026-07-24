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Idrissa Gueye va signer à Al-Diriyah

Par Santi Aouna
Idrissa Gueye Everton @Maxppp

Demba Ba rêvait de le faire venir au Havre mais finalement Idrissa Gueye va prendre la direction de l’Arabie saoudite. Selon nos informations, le milieu de terrain de 36 ans s’apprête à signer en faveur d’Al-Diriyah.

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L’international sénégalais (135 sélections, 7 buts) est libre depuis la fin de son contrat du côté d’Everton. Avec le club saoudien où évoluent Gaëtan Laborde ou encore George-Kévin Nkoudou, il va s’engager pour une saison, plus une autre en option.

Pub. le - MAJ le
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