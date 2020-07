Arsenal : Mikel Arteta n'a pas peur de perdre Aubameyang et Lacazette

Mikel Arteta a tenu un discours un peu alarmiste ce jeudi. L'entraîneur d'Arsenal estime que son club doit investir davantage sur le marché des transferts afin de pouvoir rivaliser avec les cadors du championnat. En plus de cela, l'Espagnol est confronté au cas Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat se termine dans un an. Le Gabonais voudrait prolonger mais pas à n'importe quel tarif et surtout, il veut des garanties sportives. L'autre attaquant de l'équipe Alexandre Lacazette est lui fréquemment cité pour un départ cet été. Pour ces deux joueurs, Arteta ne souhaite pas entendre parler de transfert.

«J'ai toujours été très positif à propos de l'avenir d'Aubameyang. Je vois son comportement, je vois comment il s'entraîne tous les jours et je sais qu'il est heureux. Je lui parle beaucoup. Nous savons combien il est important de cette équipe. Lacazette ? Je suis vraiment content de lui. J'ai dit, même avant d'arriver ici, qu'il était le genre d'attaquant que j'apprécie vraiment. C'est un compétiteur énorme qui déteste perdre. Il travaille très dur et c'est un joueur très intelligent», a précisé le coach des Gunners à la veille de la demi-finale de Cup face à Manchester City (à suivre en live ici sur notre site).