Nantes : Vahid Halilhodzic revient sur la scène de chaos

Le FC Nantes a touché le fond. Relégués en Ligue 2 et quelques heures seulement après le match définitivement interrompu face à Toulouse, lié à un envahissement de terrain, les Canaris se réveillent avec la gueule de bois. Ce lundi, Vahid Halilhodzic est lui une nouvelle fois sorti du silence pour revenir sur les scènes honteuses vécues à la Beaujoire. «Je n’ai même pas réfléchi ! Je savais qu’il y avait la rumeur d’un envahissement de terrain, mais je ne pensais pas que ça allait arriver, et quand j’ai vu les gens courir vers le vestiaire, j’ai essayé cette folie, à la Vahid, pour dire stop car je savais ce que ça voulait dire pour Nantes si on arrêtait le match, que ça pouvait avoir des conséquences très graves, une suspension de terrain, des points enlevés la saison prochaine alors que Nantes va être dans une situation tellement compliquée», a tout d’abord lancé le technicien de 74 ans dans un entretien accordé à L’Equipe.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «inconsciemment, je suis allé vers eux pour essayer de dire stop. J’ai dit : ''Pas ça, c’est pas bien ça, pas pour Nantes.'' Et ils m’ont dit : ''Laisse-nous faire Vahid.'' » Les mecs étaient cagoulés, ils étaient déterminés. Et le gars de notre sécurité me tenait. Il était plus costaud que moi (rire). Je lui ai dit : ''Laisse-moi.'' C’était mon devoir de stopper cette folie, ç'a été plus fort que moi. Je savais inconsciemment aussi qu’ils ne pouvaient pas m’agresser car l’accueil que j’ai reçu à Nantes m’a touché profondément. J’ai essayé de les stopper, mais je n’ai pas réussi. Je n’ai pas eu peur, j’ai connu des situations plus graves dans ma vie. Vous pensiez qu’ils allaient m’agresser ? Jamais je n’ai pensé que je pourrais être agressé. Pas une seconde. Les deux garçons qui sont passés à côté de moi n’avaient aucune agressivité avec moi. Et le vigile me tenait bien, je ne pouvais pas faire un pas vers eux. Je suis comme ça, courageux. Quand j’ai envie de faire quelque chose, j’y vais, je n’ai pas peur. Bon, c’était quand même ''un petit peu folie’'. C’est Vahid, c’est comme ça».