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Matchs Amicaux

Angleterre-Uruguay : Thomas Tuchel et Jude Bellingham furieux contre l’arbitre

Par Samuel Zemour
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Angleterre 1-1 Uruguay

Après un match compliqué à Wembley, l’Angleterre de Thomas Tuchel a été rejointe dans les dernières secondes par l’Uruguay lors du match amical de préparation au Mondial 2026. Les Three Lions, qui pensaient tenir la victoire, ont concédé l’égalisation à la 94e minute sur un penalty de Federico Valverde, scellant un match nul frustrant face à la Céleste (1-1).

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Thomas Tuchel and Jude Bellingham went straight for the referees at full time 🤬

England settle for a draw at Wembley as Uruguay equalise in the 94th minute.

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Au coup de sifflet final, la déception s’est rapidement transformée en colère. Thomas Tuchel et Jude Bellingham se sont directement dirigés vers les arbitres pour exprimer leur mécontentement, visiblement furieux après le penalty accordé aux Sud-américains. Ce qui a fait sourire les supporters uruguayens présents dans les tribunes.

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