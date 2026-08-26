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Ligue des Champions

OL : la réaction à chaud de Loïs Openda après l’élimination

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Loïs Openda, buteur avec l'OL @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Il n’y aura pas de Ligue des Champions pour l’Olympique Lyonnais, qui sont reversés en Europa League suite à leur défaite face à Fenerbahçe ce mercredi (2-1), au terme d’un match marqué par la polémique Guendouzi. Après le match, Loïs Openda a livré son ressenti sur le match.

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« Quand on fait une première période qui n’est pas la même que la deuxième, c’est compliqué. Si on avait commencé le match comme on a commencé la deuxième, ça aurait été différent. On a montré un meilleur visage en deuxième période, malheureusement on nous annule deux buts. On est tous pro, on a tous la tête sur les épaules, on a tous l’intelligence pour se concentrer sur championnat. Il y aura la Ligue Europa, mais le plus important, c’est samedi, il faudra faire une grosse saison pour aller chercher une place en Ligue des Champions », a indiqué le Belge.

Pub. le - MAJ le
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