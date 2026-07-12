Le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar et père de l’actuel émir Tamim ben Hamad Al Thani, est décédé à l’âge de 74 ans. Arrivé au pouvoir en 1995, il a profondément transformé le Qatar en développant son influence économique et internationale, notamment grâce aux revenus du gaz et à la création du fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA), devenu un acteur majeur des investissements mondiaux.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى #وكالة_الأنباء_القطرية، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026#قنا #قطر pic.twitter.com/XBGWCZ86JC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 12, 2026

Son fils Tamim, qui lui a succédé en 2013, est également lié à l’essor du Paris Saint-Germain. Sous son règne, le Qatar a poursuivi sa stratégie d’influence sportive avec Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du club parisien depuis 2011. Le PSG est ainsi devenu l’un des symboles de la politique de rayonnement international engagée par la famille Al Thani.