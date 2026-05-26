Mercato : l’OL a pris sa décision pour Roman Yaremchuk

L’OL peut se mordre les doigts. Alors qu’il avait son destin en main après sa série de victoires contre Lorient, le PSG, Auxerre et surtout le Stade Rennais, concurrent direct aux places européennes, le club de Paulo Fonseca s’est écroulé lors des deux dernières journées. La défaite contre Toulouse et surtout cette déroute à domicile face à Lens (4-0) lors de la J34 coûte cher. Cette 3e place notamment synonyme de Ligue des Champions.

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Les Gones doivent se contenter de la marche du dessous et du 3e tour de qualifications pour la C1. Il faudra l’emporter, puis passer les barrages avant d’être intégré aux 36 équipes finales. Autant dire que le chemin est encore long. La manne financière qu’apporterait la C1 agirait comme une véritable soupape économique à un club encore en grandes difficultés financières. Le dernier rapport de la DNCG au printemps confirme cette tendance.

L’OL va tenter de négocier avec l’Olympiakos

Sans grande latitude, l’OL va devoir faire des choix durant ce mercato estival, et négocier finement les futures recrues. C’est déjà le cas pour Roman Yaremchuk (30 ans). Arrivé cet hiver en échange d’un prêt payant (1,5 M€) en provenance de l’Olympiakos, l’attaquant ukrainien dispose d’une option d’achat dans son contrat. Celle-ci s’élève à 5 M€ et ne sera pas levée en l’état, à en croire les informations du Progrès.

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Si les Lyonnais souhaitent enrôler de manière définitive la recrue hivernale, il faudra négocier le montant à la baisse avec le club grec, si celui-ci accepte. Dans le cas contraire, Yaremchuk, auteur de 5 buts en 14 matchs avec l’OL, ne sera pas conservé la saison prochaine. Il aurait donc porté le maillot pour la dernière fois face à Lens. Cette information met en lumière le manque de moyens du club. Tous les mouvements seront scrutés à la loupe.