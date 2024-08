Ligue des Champions : suivez le tirage au sort en direct

La 70e édition de la Ligue des Champions a déjà débuté avec les tours préliminaires mais elle va rentrer dans sa phase majeure avec les phases de poules qui débuteront le mardi 17 septembre prochain. Pour cette version 2024/2025, c’est une petite révolution avec l’apparition d’un nouveau format. En effet, fini les 8 poules de 4 équipes, on passe de 32 à 36 équipes avec l’apparition d’une poule unique. Les différentes équipes engagées vont disputer 8 rencontres jusqu’au 29 janvier prochain.

La suite après cette publicité

Chaque équipe recevra 4 rencontres et se déplacera à 4 reprises. Ces dernières affronteront deux équipes du chapeau 1, deux équipes du chapeau 2, deux équipes du chapeau 3 et deux équipes du chapeau 4. Quelques spécificités existent néanmoins, tout d’abord, il est impossible pour deux équipes du même pays de s’affronter. Impossible de voir des rencontres 100% françaises entre le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, le Stade Brestois 29 et le Lille OSC. Ensuite, il est impossible pour une équipe de rencontrer plus de deux clubs d’un même pays. Le Real Madrid ne pourra pas affronter à la fois le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et le Stade Brestois 29.

À lire

Monaco annonce le départ de Guillermo Maripan au Torino

Du lourd pour les clubs français ?

Des petits ajustements dans le tirage au sort sur lesquels nous sommes revenus en détail. On note aussi l’apparition de l’intelligence artificielle lors de ce tirage au sort. Si les clubs seront tirés au sort via des boules, c’est un ordinateur qui permettra de savoir contre quelles équipes le club tiré va jouer. La cérémonie se tient donc ce jeudi soir à 18h du côté de Monaco au Grimaldi Forum. La planète football aura les yeux tournés sur ce moment tant attendu qui lance un peu plus la saison.

La suite après cette publicité

Les clubs français ont hérité d’un tirage compliqué à l’image du Paris Saint-Germain. Les joueurs de Luis Enrique héritent de Manchester City, du Bayern Munich, d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid. Les Franciliens affronteront aussi le PSV Eindhoven, Salzbourg, Girona et Stuttgart.

Le tirage :

Chapeau 1 :

Manchester City (Angleterre) : Inter Milan, Paris Saint-Germain , FC Bruges, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sparta Prague et Slovan Bratislava

Bayern Munich (Allemagne) : Paris Saint-Germain , FC Barcelone, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava et Aston Villa

Real Madrid (Espagne) : Borussia Dortmund,; Liverpool, Milan, Atalanta, Salzbourg, Lille , Stuttgart et Brest

Paris Saint-Germain (France) : Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzbourg, Girona et Stuttgart

Liverpool (Angleterre) : RB Leipzig, Real Madrid, Bayer Leverkusen, AC Milan, Lille , PSV Eindhoven, Bologne et Girona

Inter Milan (Italie) : Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Etoile Rouge de Belgrade, Young Boys de Berne, AS Monaco et Sparta Prague

Borussia Dortmund (Allemagne) : FC Barcelone, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, FC Bruges, Celtic Glasgow, Dinamo Zagreb, Sturm Graz et Bologne

RB Leipzig (Allemagne) : Liverpool, Inter Milan, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting CP, Celtic Glasgow, Aston Villa et Sturm Graz

FC Barcelone (Espagne) : Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys de Berne, Etoile Rouge de Belgrade, Brest et AS Monaco

Chapeau 2 :

Bayer Leverkusen (Allemagne) : Inter Milan, Liverpool, AC Milan, Atlético de Madrid, Salzbourg, Feyenoord, Sparta Prague et Brest

Atlético de Madrid (Espagne) : RB Leipzig, Paris Saint-Germain , Bayer Leverkusen, Benfica, Lille , Salzborug, Slovan Bratislava et Sparta Prague

Atalanta (Italie) : Real Madrid, FC Barcelone, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow, Young Boys de Berne, Sturm Graz et Stuttgart

Juventus (Italie) : Manchester City, RB Leipzig, Benfica, FC Bruges, PSV Eindhoven, Lille , Stuttgart et Aston Villa

Benfica (Portugal) : FC Barcelone, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Etoile Rouge de Belgrade, Bologne et AS Monaco

Arsenal (Angleterre) : Paris Saint-Germain, Inter Milan, Atalanta, Shakhtar Donets, Dinamo Zagreb, Sporting CP, AS Monaco et Girona

FC Bruges (Belgique) : Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, AC Milan, Sporting CP, Celtic Glasgow, Aston Villa et Sturm Graz

Shakhtar Donetsk (Ukraine) : Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest et Bologne

AC Milan (Italie) : Liverpool, Real Madrid, FC Bruges, Bayer Leverkusen, Etoile Rouge de Belgrade, Dinamo Zagreb, Girona et Slovan Bratislava

Chapeau 3 :

Feyenoord (Pays-Bas) : Bayern Munich, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Salzbourg, Lille , Sparta Prague et Girona

Sporting CP (Portugal) : Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, FC Bruges, Lille , PSV Eindhoven, Bologne et Sturm Graz

PSV Eindhoven (Pays-Bas) : Liverpool, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Juventus, Sporting CP, Etoile Rouge de Belgrade, Brest et Girona

Red Bull Salzbourg (Autriche) : Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest et Sparta Prague

Young Boys de Berne (Suisse) : Inter Milan, FC Barcelone, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Etoile Rouge de Belgrade, Celtic Glasgow, Aston Villa et Stuttgart

Celtic Glasgow (Écosse) : RB Leipzig, Borussia Dortmund, FC Bruges, Atalanta, Young Boys de Berne, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava et Aston Villa

Dinamo Zagreb (Croatie) : Borussai Dortmund, Bayern Munich, AC Milan, Arsenal, Celtic Glasgow, Salzbourg, AS Monaco et Slovan Bratislava

Lille (France) Liverpool, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sturm Graz et Bologne

Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) : FC Barcelone, Inter Milan, Benfica, AC Milan, PSV Eindhoven, Young Boys de Berne, Stuttgart et AS Monaco

Chapeau 4 :

AS Monaco (France) FC Barcelone, Inter Milan, Arsenal, Benfica, Dinamo Zagreb, Etoile Rouge de Belgrade, Bologne et Aston Villa

Sparta Prague (Tchéquie) :

Aston Villa (Angleterre) : Bayern Munich, RB Leipzig, Juventus, FC Bruges, Celtic Glasgow, Young Boys de Berne, Bologne et AS Monaco

Bologne (Italie) : Borussia Dortmund, Liverpool , Shakhtar Donetsk, Benfica, Lille, Sporting CP, Aston Villa et Monaco

Girona (Espagne) : Liverpool, Paris Saint-Germain , Arsenal, AC Milan, Feyenoord, PSV Eindhoven, Slovan Bratislava et Sturm Graz

Stuttgart (Allemagne) : Paris Saint-Germain , Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys de Berne, Etoile Rouge de Belgrade, Sparta Prague et Slovan Bratislava

Sturm Graz (Autriche) :

Stade Brestois 29 (France) : FC Barcelone, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Shahtar Donetsk, PSV Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz et Sparta Prague

Slovan Bratislava (Slovaquie)

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Paris Saint-Germain (France), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Borussia Dortmund (Allemagne), RB Leipzig (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

La suite après cette publicité

Chapeau 2 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Atalanta (Italie), Juventus (Italie), Benfica (Portugal), Arsenal (Angleterre), FC Bruges (Belgique), Shakhtar Donetsk (Ukraine) et AC Milan (Italie)

Chapeau 3 : Feyenoord (Pays-Bas), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Red Bull Salzbourg (Autriche), Young Boys de Berne (Suisse), Celtic Glasgow (Écosse), Dinamo Zagreb (Croatie), Lille (France) et Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

La suite après cette publicité

Chapeau 4 : AS Monaco (France), Sparta Prague (Tchéquie), Aston Villa (Angleterre), Bologne (Italie), Girona (Espagne), Stuttgart (Allemagne), Sturm Graz (Autriche), Stade Brestois 29 (France) et Slovan Bratislava (Slovaquie)