Mauricio Pochettino vit un rêve éveillé avec l'arrivée de Lionel Messi

Auteur d'un début de saison parfait en Ligue 1 avec cinq victoires en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain aborde de la meilleure des manières sa campagne en Ligue des Champions qui débutera mercredi à 21 heures, avec un déplacement sur la pelouse de Bruges dans le cadre de la première journée des phases de poules. Fort d'un effectif déjà pléthorique, le PSG peut, par ailleurs, compter sur les nouvelles arrivées, de cet été, aussi talentueuses les unes que les autres. De quoi faire trembler la concurrence sur la scène européenne. Si Sergio Ramos, blessé, provoque pour l'heure l'inquiétude, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et bien évidemment Lionel Messi (34 ans) projettent le club de la capitale sous le feu des projecteurs.

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone, la Pulga, qui devrait d'ailleurs débuter sur le front de l'attaque parisienne mercredi, va désormais défendre les couleurs du PSG en C1 et espère bien emmener les Parisiens vers la victoire finale, eux qui ont atteint le dernier carré de cette compétition lors des deux éditions passées. Une arrivée de la star argentine inespérée, ayant eu l'effet d'une bombe et sur laquelle le coach parisien Mauricio Pochettino a souhaité revenir dans un entretien publié sur le site de l'UEFA : je ne pensais pas que ça serait possible (qu'il signe chez nous), et quand une opportunité comme ça se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement, a ainsi expliqué le technicien argentin.

«Je n'ai pas les mots pour décrire Messi»

Un temps incrédule face à l'arrivée du sextuple Ballon d'Or dans la capitale française, l'ancien entraîneur de Tottenham reconnaît cependant une complicité avec son compatriote qui pourrait représenter un vrai plus dans les ambitions que le club de la capitale s'est fixé pour la saison à venir : «il y a ce lien : nous sommes tous les deux Argentins, nous soutenons tous les deux Newell's (Old Boys), nous venons tous les deux de Rosario. Je l'ai aussi longtemps admiré en tant qu'adversaire, donc le voir maintenant s'entraîner avec nous est vraiment sympa. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le club.»

À la tête du PSG et fort d'un effectif galactique, Pochettino espère maintenant décrocher la coupe aux grandes oreilles tant convoitée et si prestigieuse. Et une chose est sûre, la présence de Lionel Messi, qui semble laisser son coach bouche bée, ne serait être un frein dans cette quête : «je ne suis peut-être pas la personne la plus appropriée pour le décrire. Je n'ai pas les mots. Il y a beaucoup plus de gens qui ont un vocabulaire plus large pour décrire Léo comme il le mérite. Il sera toujours considéré parmi les meilleurs au monde. Depuis qu'il est arrivé, il s'est vraiment adapté très vite et il s'est très bien entraîné, essayant d'atteindre son plus haut niveau le plus tôt possible.» Dès mercredi, la Pulga devrait d'ailleurs avoir l'occasion de rendre à Mauricio Pochettino toute l'admiration que ce dernier lui porte.