Equipe de France : le message clair de Didier Deschamps à son armada offensive !

C’est un peu le sujet qui revient à chaque fois que l’on évoque l’équipe de France ces derniers mois. Avec un effectif XXL sur toutes les lignes, la formation de Didier Deschamps peut aussi se vanter d’avoir une ligne offensive assez dingue que tous les sélectionneurs rêveraient forcément d’avoir. Et pour le sélectionneur des Bleus, la difficulté sera de réussir à faire cohabiter des talents comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise ou encore Rayan Cherki et Bradley Barcola sans pour autant déséquilibrer l’équipe et trop s’exposer défensivement.

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Dans ce sens, dans un entretien accordé au média allemand Kicker, Didier Deschamps s’est longuement confié sur son secteur offensif. S’il a été dithyrambique au moment d’évoquer certains joueurs comme Michael Olise ou Ousmane Dembélé, l’ancien coach de l’OM attend aussi de ses attaquants qu’ils jouent pour le groupe et acceptent parfois de faire un tour sur le banc. «Depuis l’annonce de la liste, personne ne devrait être déçu. Que les attaquants jouent cinq, dix ou quarante-cinq minutes, tous doivent se donner à fond. Bien sûr, il y a aussi les émotions. Les joueurs doivent être performants pendant le temps de jeu qui leur est accordé, qu’ils soient titulaires ou qu’ils entrent en cours de match. L’esprit d’équipe passe avant tout», a-t-il d’abord lancé avant d’évoquer son envie de garder un équilibre défensif malgré des profils séduisants sur le front de l’attaque.

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Didier Deschamps veut un groupe uni

« C’est l’objectif de tout entraîneur, et plus encore d’un sélectionneur national. Ce n’est pas toujours simple. Mais mon objectif a toujours été de mettre l’adversaire sous pression en utilisant notre force offensive pour marquer des buts. Quand on a le ballon, on n’est jamais en difficulté. Sans lui, en revanche, on peut être puni très rapidement, même pendant une courte période. Nous avons toujours la volonté de faire mal à l’adversaire. (…) Leur qualité est très élevée. Mais les joueurs savent parfaitement qu’il est dans leur intérêt de bien performer. Ils ont des exigences envers eux-mêmes, tout comme j’en ai envers eux. Si j’ai peur qu’ils prennent la grosse tête ? Absolument pas. Ce n’est pas vraiment dans la nature des sportifs français. Chaque fois que nous nous croyons trop forts, cela se passe mal. Il faut toujours aborder les choses avec l’humilité nécessaire. » Dans la foulée, Didier Deschamps s’est confié sur l’éclosion de Michael Olise et sur Ousmane Dembélé, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG.

« Michael Olise joue un rôle très important. Il a fait ses preuves avec nous, même si ses quatre ou cinq premières apparitions ont été un peu compliquées. Grâce à ses performances au Bayern Munich et en équipe de France, il a gagné en confiance. C’est un joueur essentiel qui apporte de la cohésion et influence fortement notre jeu offensif, car il peut évoluer à plusieurs postes et s’adapter à différents partenaires. Olise est impressionnant. Il dégage une incroyable facilité. Chez lui, tout semble simple grâce à une technique largement au-dessus de la moyenne et à sa capacité à créer du danger avec son pied gauche. Il doit maintenant poursuivre sur cette lancée. Et pour Ousmane Dembélé, il mérite énormément de crédit pour ce qu’il a accompli, surtout après avoir traversé plusieurs problèmes physiques. Il fait partie de tous ces finalistes européens (six finalistes de la Ligue des champions et trois de la Ligue Europa) que nous devons intégrer dans notre préparation. Quand Ousmane est à son meilleur niveau, c’est un joueur décisif. D’autant plus lorsqu’on regarde le reste de notre effectif. J’aimerais travailler davantage les automatismes collectifs, mais nous n’avons malheureusement pas autant de temps qu’en club. » Enfin, DD a aussi évoqué le cas de Kylian Mbappé qui restait sur une fin de saison compliquée avec le Real Madrid. Mais pour lui, pas d’inquiétude, le Français sera en forme pour le Mondial. « Son efficacité a été excellente. Comme pour les autres joueurs, il est facile à motiver. Quand on est footballeur professionnel, il n’y a rien de plus important que de participer à une Coupe du monde. Bien sûr, en tant que capitaine, il sera pleinement impliqué pour servir de porte-parole à l’équipe. » Le message est passé.