Menu Rechercher
Commenter 29
CDM

CdM 2026 : un ancien joueur du PSG va supporter le Sénégal

Par Valentin Feuillette
1 min.
sen @Maxppp
France Sénégal

Convoqué avec l’Italie pour cette trêve internationale sans enjeu compétitif majeur, Cher Ndour a évoqué son attachement à ses deux origines à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Alors que la Nazionale manquera une nouvelle fois le rendez-vous mondial, pour la troisième édition consécutive, l’ancien milieu de terrain du Sénégal a indiqué qu’il soutiendrait le Sénégal durant la compétition, malgré son parcours essentiellement construit en Italie.

La suite après cette publicité

« Ma mère est italienne, mon père est sénégalais, mais il vit en Italie depuis près de 30 ans. Ma culture est donc presque entièrement italienne. Cependant, j’ai aussi des liens étroits avec le Sénégal, car j’y ai de la famille et j’y vais souvent en vacances. Je soutiendrai le Sénégal à la Coupe du Monde, puisque l’Italie, malheureusement, n’y sera pas». Pour rappel, les Lions de la Teranga sont dans le groupe de la France, de la Norvège et de l’Irak.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Italie
PSG
Sénégal
Cher Ndour

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Italie Flag Italie
PSG Logo Paris Saint-Germain
Sénégal Flag Sénégal
Cher Ndour Cher Ndour
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier