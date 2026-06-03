CdM 2026 : un ancien joueur du PSG va supporter le Sénégal
Convoqué avec l’Italie pour cette trêve internationale sans enjeu compétitif majeur, Cher Ndour a évoqué son attachement à ses deux origines à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Alors que la Nazionale manquera une nouvelle fois le rendez-vous mondial, pour la troisième édition consécutive, l’ancien milieu de terrain du Sénégal a indiqué qu’il soutiendrait le Sénégal durant la compétition, malgré son parcours essentiellement construit en Italie.
« Ma mère est italienne, mon père est sénégalais, mais il vit en Italie depuis près de 30 ans. Ma culture est donc presque entièrement italienne. Cependant, j’ai aussi des liens étroits avec le Sénégal, car j’y ai de la famille et j’y vais souvent en vacances. Je soutiendrai le Sénégal à la Coupe du Monde, puisque l’Italie, malheureusement, n’y sera pas». Pour rappel, les Lions de la Teranga sont dans le groupe de la France, de la Norvège et de l’Irak.
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