Manchester United : Cristiano Ronaldo veut éviter l'humiliation...

On ne sait pas encore où jouera Cristiano Ronaldo pour la saison 2022-2023, mais une chose est certaine, quelque chose s'est cassé avec Manchester United. Le retour de l'enfant prodigue n'a pas eu l'effet escompté sur le club mancunien, non qualifié pour la Ligue des Champions. C'est bien cela qui pose problème à l'attaquant portugais de 37 ans, obnubilé à l'idée de participer à la compétition reine.

Mais à quelques jours de la reprise de la Premier League (Manchester United accueille Brighton dimanche à 15 heures), que va faire CR7 ? Selon le Daily Mail, il aurait expliqué à ses coéquipiers vouloir trouver un point de chute avant cela. Compliqué tant les options se sont réduites au fil des semaines. Qui peut boucler un tel dossier aussi rapidement ?

Cristiano Ronaldo mis sur le banc

Dès lors, c'est plus une petite humiliation qui attend Cristiano Ronaldo ce week-end. Comme le rapporte The Sun, Erik ten Hag a déjà décidé de la composition de son attaque pour cette rencontre. Elle sera composée de Jadon Sancho, Anthony Martial et Marcus Rashford. Pour Cristiano Ronaldo, ce sera donc banc de touche. Une issue plutôt logique puisqu'il a raté l'essentiel de la pré-saison avec son club.

On pourrait donc assister à la scène d'un CR7 à la mine déconfite sur le banc de touche dimanche à Old Trafford. Et le public risque de l'accueillir avec des sifflets au regard de la situation actuelle. Un moment délicat à vivre pour le Portugais, qui espère grandement trouver une destination d'ici là...