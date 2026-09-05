Kolo Muani ne pense pas encore à l’équipe de France

Randal Kolo Muani ne veut pas faire de son retour en équipe de France une obsession. Arrivé à la Juventus cet été en provenance du PSG, l’attaquant français préfère d’abord retrouver son meilleur niveau avec son nouveau club. Interrogé par le Corriere della Sera sur la possibilité que la Juve lui permette de retrouver les Bleus, il s’est montré très mesuré. « Honnêtement, je n’y pense pas pour l’instant. Je me concentre sur cette saison, sur ma progression et sur mes performances avec la Juventus. Si la France me sélectionne, j’en serai ravi, sinon je continuerai à travailler dur », a-t-il confié. Présent dans le groupe français lors des matchs amicaux de mars dernier, Kolo Muani n’avait finalement pas été retenu pour la Coupe du monde 2026.

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International depuis septembre 2022 et une première apparition lors de la victoire contre l’Autriche (2-0), l’attaquant compte aujourd’hui 32 sélections pour neuf buts. Longtemps apprécié et régulièrement convoqué par Didier Deschamps, Kolo Muani doit désormais convaincre Zinédine Zidane, de lui redonner sa chance. Ses débuts avec la Juventus restent pour le moment assez discrets : titulaire lors des deux premières rencontres et présent durant l’intégralité des matchs, il n’a encore été décisif sur aucun des buts inscrits par son équipe. À lui désormais d’enchaîner les performances en Italie pour regagner progressivement sa place en sélection.