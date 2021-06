Euro 2020, Croatie : Zlatko Dalic veut encore y croire

La Croatie a donc rendu les armes face à l'Angleterre (1-0) pour son entrée en lice dans cet Euro 2020. une réalisation de Raheem Sterling a sonné le glas des espérances croates dans cette rencontre. Interrogé à l'issue de la rencontre, le sélectionneur croate Zlatko Dalic n'a pas souhaité verser dans le pessimisme pour la suite de la compétition.

La suite après cette publicité

« Félicitations à l'Angleterre mais félicitations aussi à mes joueurs qui ont fait de leur mieux. On savait qu'on aurait à faire face à un gros pressing et on a pas trop mal résisté, on a presque réussi à prendre le contrôle du match mais pas suffisamment, surtout sur le plan offensif. Après, on a encaissé un but sur une erreur de notre part qui m'a mis en colère. C'était exactement ce qu'on ne devait pas faire en défense, parce qu'on sait que c'est le type d'espace que Sterling et les autres aiment exploiter. Mais nous gardons beaucoup d'optimisme, nous avons le droit de rester optimistes pour essayer de faire ce qui est notre objectif : se qualifier pour le tour suivant, » a ainsi décrypté Dalic. La Croatie aura l'occasion de se reprendre vendredi prochain face à la République Tchèque.